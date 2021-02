State of Play: Sigue aquí el directo de PlayStation a las 23:00

Nos encontramos en un gran día para los jugadores, sobre todo aquellos que tienen en su colección una PlayStation 4 e incluso una PlayStation 5. Tras una larga espera y algunas novedades que se han dejado ver en los últimos días, la compañía ha confirmado la emisión de un nuevo State of Play este mismo 25 de febrero a partir de las 23 horas donde compartirán novedades sobre sus juegos para ambas consolas.

La duración del evento será de, aproximadamente, 30 minutos, tal y como ha confirmado la propia compañía. Y según parece, se mostrarán novedades de hasta 10 juegos para PlayStation 4 y PlayStation 5, incluyendo entre estas nuevos anuncios y noticias sobre algunos de los juegos más esperados dentro de los indies third parties que se conocieron durante la presentación de junio. Una mención que ha hecho que muchos apunten a novedades relacionadas con Kena: Bridge of Spirits.

Sigue aquí el directo a partir de las 23 horas

Por el momento, no hay novedades por parte de la compañía que nos confirmen lo que veremos. Aunque, ante la falta del anuncio de los juegos PS Plus del mes de marzo el último miércoles del mes, muchos esperan que haya un espacio reservado para esta confirmación. Todo en medio de novedades relacionadas con algunos de los juegos más esperados de la compañía.

Por supuesto, para que no os perdáis ni un solo detalle de la propuesta, desde Neox Games no solo os proponemos poder seguir en directo el evento, sino que también os traeremos un completo resumen con todos los anuncios mostrados durante el evento. Eso sí, recuerda seguir con nosotros esta misma noche la emisión de State of Play, la cual tendrá lugar a las 23 horas.