State of Play: Sigue aquí las novedades de PlayStation a las 22:00

Tras un exitoso directo repleto de grandes novedades para PlayStation 5 y donde pudimos echar ese primer vistazo a la consola, ahora llega un gran momento para los jugadores de PlayStation 4. Según la propia compañía, las intenciones de abandonar la actual consola no existen, sino que quieren seguir apostando por esta y provocar que sean los jugadores los que quieran dar el salto a la nueva generación cuando así lo deseen y, para ello, tienen la intención de presentarnos grandes novedades que fortalezcan esta decisión.

Mediante un nuevo capítulo de State of Play que se emite este 6 de agosto a las 22 horas (horario español) los jugadores podrán disfrutar de una buena variedad de contenido. Según ha confirmado la propia Sony durante este nuevo programa los jugadores tendrán la oportunidad de ver grandes novedades centrados en juegos para PS4, PSVR y, finalmente, algunos juegos ya conocidos para PlayStation 5.

Ante todo, lo que asegura la compañía es que no habrá anuncios de nuevos juegos para PS5 ni intención de mostrar novedades en lo que respecta al hardware o posible fecha de lanzamiento. En esta ocasión el directo se centrará, sobre todo, en los títulos que llegarán a la actual consola de Sony, a PlayStation VR y, por supuesto, algunos juegos indies o de terceros que ya hemos podido ver con antelación para la próxima generación.

Eso sí, sabemos que este programa tendrá una duración de 40 minutos y tendrá un espacio especial para poder desvelarnos novedades de juegos como Crash Bandicoot 4: Its About Time. Y a pesar de que los rumores señalan directamente la posible aparición de Marvels Avengers o Resident Evil 8, tendremos que esperar unas horas más para poder conocerlo de primera mano. Por ello, sigue con nosotros las grandes novedades que están por llegar a la consola de Sony y no te pierdas las sorprendentes noticias del mundo de los videojuegos.