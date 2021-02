Street Fighter V: Pruébalo totalmente gratis en PS4 por tiempo limitado

Si bien ayer os podíamos sorprender con algunos juegos que conseguir gratis, entre ellos We Were Here para PlayStation 4, ahora llega el momento de seguir un paso más allá. ¿Tienes ganas de un juego de lucha? ¿Tienes ganas de repartir golpes? Entonces es el momento de disfrutar de la gran acción de Street Fighter V en tu PlayStation 4 con esta nueva oportunidad que te ofrece Sony.

Hasta el próximo 24 de febrero tendrás la oportunidad de probar totalmente gratis Street Fighter V. Esto no se limita únicamente a poder probar un par de personajes y ya, sino que tendrás acceso a casi todo el contenido presente en el juego ya que la prueba incluye todo el contenido y personajes disponibles a la temporada 1 del juego hasta la temporada 4. Es decir, acceso a 40 luchadores.

Eso sí, se trata de una oportunidad a la que solo pueden acceder los jugadores de PlayStation 4, pudiendo incluso disfrutar de la retrocompatibilidad de PlayStation 5. Simplemente tienes que dirigirte a este enlace y ahí poder disfrutar sin ningún tipo de coste de esta gran propuesta. Por ello, si quieres disfrutar de una de las propuestas de Capcom más exitosas, este es el momento.

Capcom está preparada para sorprendernos, por lo que no hay duda alguna de que estamos ante una propuesta completa e increíble. Si quieres disfrutar de la mejor experiencia posible, tu PlayStation 4 te ofrece la mejor oportunidad posible. Completa y perfecta para cualquier ocasión, es el momento ideal para que los jugadores disfruten de una gran competición.