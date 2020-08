Suicide Squad: Kill the Justice League comparte nuevos detalles de su historia, jugabilidad y mucho más

El mundo de los superhéroes es cada vez más extenso y, con ello, mayores son las propuestas que efectúan su llegada al mundo de los videojuegos para que los fans tengan la oportunidad de disfrutar de espectaculares historias junto a sus personajes favoritos. Incluyendo entre ellos a esos personajes que, pese a estar salvando al mundo, no dejan atrás su vida como villanos y, para cubrir este papel, no hay nadie mejor que el Escuadrón Suicida.

Durante la DC FanDome la compañía Rocksteady nos mostraba un espectacular tráiler cinemático para enseñarnos su proyecto que apuesta por la jugabilidad cooperativa. Pero a pesar de su gran variedad de detalles, fueron muchas las preguntas que quedaron en el aire y que se ha decidido a responder el director creativo del título, Sefton Hill, durante su entrevista con el medio Gamingbolt para, de ese modo, permitir que los jugadores puedan conocer un poco mejor los detalles tras este ambicioso proyecto.

Como bien se podía suponer por el tráiler cinemático, los jugadores tendrán que encarnar al Escuadrón Suicida mientras se enfrentan a una terrible misión siguiendo las órdenes de la doctora Amanda Waller: eliminar a la Liga de la Justicia. Estos, como bien se podía suponer debido a la actitud de Superman, están siendo controlados por el villano Brainiac, aunque por el momento todavía hay muchos secretos por desvelar que, lamentablemente, no conoceremos hasta un poco más adelante.

Suicide Squad: Kill the Justice League | Rocksteady

Por supuesto, pudiendo echar un vistazo a una Metrópolis que ha sido devastada, el creativo ha confirmado que el título tendrá conexión directa con el universo de Batman: Arkham, la serie de juegos más conocida del Caballero Oscuro. Y gracias a este título podremos conocer algunas consecuencias y detalles que sucedieron tras el final de Arkham Knight y su final. Todo esto en un título que no tiene en sí un género definido.

Según el propio Hill, la obra es una fusión de varios estilos que se dejan ver más o menos según el villano que decidamos encarnar pues cada uno tendrá sus propias habilidades y peculiaridades. Eso sí, contando con la espectacular propuesta de mejorar a estos tal y como queramos gracias a su árbol de habilidades. Y si la plantilla de cuatro villanos ya sonaba más que interesante, el estudio ha confirmado que todavía hay mucho más por llegar, aunque tendremos que ser pacientes.

Por último, pero no por ello menos importante, Suicide Squad: Kill the Justice League efectuará su llegada en 2022 con una propuesta que nos permitirá disfrutar del juego en solitario, cambiando de un villano a otro cuando lo creamos conveniente. Eso sí, los villanos que no sean manejados por ningún jugador serán controlados por la propia IA.