The Game Awards 2020 muestra a sus nominados para juego del año

El mundo de los videojuegos no deja de evolucionar y traer consigo interesantes novedades para los jugadores. Algo que hemos podido comprobar con cada nuevo título que se estrena, con cada nuevo reto que sumar y, por supuesto, con cada nuevo personaje que conocer. Y aún así, todavía hay mucho más por llegar. Pero premiando a esos juegos que ya hemos podido disfrutar, el evento de The Game Awards tiene interesantes nominaciones este año.

El título con más nominaciones que se ha mostrado hasta ahora es The Last of Us 2, juego que no solo aparece como claro nominado para juego del año, sino que además está muy presente en otras nueve clasificaciones. Eso sí, hay títulos como Cyberpunk 2077 que se quedan fuera debido a ese último cambio de fecha de lo más inesperado. Pero, ¿qué juegos pueden optar a la gran victoria y proclamarse como GOTY?

En la clasificación de juego del año, nos encontramos con Animal Crossing: New Horizons, The Last of Us 2, DOOM Eternal, Hades, Ghost of Tsushima y Final Fantasy VII Remake. Por supuesto, destaca que entre nominados a otros premios se encuentra Among Us, título que no vio su estreno este mismo año, sino que ya está muy presente desde 2018. Pero sabemos que estamos muy cerca del gran evento y a continuación os vamos a mostrar la lista de nominados.

Nominados Juegos del Año (GOTY)

Animal Crossing: New Horizons

DOOM Eternal

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II

Nominados en Mejor Dirección

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life Alyx

The Last of Us Parte 2

Nominados en Mejor Narrativa

13 Sentinels: Aegis Rim

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us 2

Mejor dirección artística

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us 2

Mejor Música

DOOM Eternal

Final Fantasy VII Remake

Hades

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us 2

Mejor Diseño de Audio

DOOM Eternal

Half-Life Alyx

Ghost of Tsushima

Resident Evil 3

The Last of Us 2

Mejor juego en marcha

Apex Legends

Destiny 2

Call of Duty: Warzone

Fortnite

No Man’s Sky

Mejor Indie

Carrion

Fall Guys

Hades

Spelunky 2

Spiritfarer

Mejor juego multijugador

Animal Crossing: New Horizons

Among Us

Call of Duty: Warzone

Fall Guys

Valorant

Podéis consultar toda la lista de nominaciones en el siguiente enlace. Por supuesto, os recordamos que este gran evento tendrá lugar el 10 de diciembre, momento en el que podremos conocer a los ganadores.