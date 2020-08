The Last of Us II: El secreto sobre cómo hicieron los horribles sonidos de los infectados te sorprenderá

The Last of Us: Parte 2 se ha convertido en uno de los juegos más importantes del catálogo de PlayStation 4, pero también en uno de los destacados de la generación. Además de una historia compleja y muy adulta, el título de Naughty Dog esconde un portentoso trabajo audiovisual. En lo técnico, The Last of Us 2 es un auténtico monstruo que saca partido a toda la potencia de PS4, pero en lo sonoro tampoco se queda atrás.

Generalmente no solemos prestar atención al sonido de un videojuego más allá del doblaje o la banda sonora. Hay que destacar que el apartado sonoro es muy importante pues gracias a él logramos ese factor de inmersión que, de otra manera, no obtendríamos. Este apartado es especialmente importante en los juegos de acción y aún más si cabe en los de terror pues gracias a él, si está bien elaborado y cuenta con la producción y mezcla adecuada, puede convertirse en un protagonista más.

En The Last of Us: Parte 2 Naughty Dog no dejó pasar por alto el sonido, de hecho hizo todo lo contrario, realizar un extenso trabajo para sumergir al jugador en una aventura que le pusiera los pelos de punta, empezando por el audio. Beau Anthony Jimenez, diseñador de sonido en Naughty Dog ha compartido un vídeo en el que hemos podido conocer algunos de los misterios que se esconden en The Last of Us: Parte 2 a la hora de crear esa ambientación sonora.

Por ejemplo, cuando Ellie utiliza el arco si somos observadores podremos notar como la madera cruje y la cuerda se tensa. Para realizar este sonido emplearon micrófonos de alta frecuencia y en este caso en concreto un violín. Utilizando las clavijas para tensar las cuerdas lograron crear un sonido idéntico al de un arco. Pero, ¿qué ocurre con los infectados? Para ello Beau empleó tubos de plástico a través de los que soplaba o incluso realizando sonidos con la boca, todo ello con el fin de dar ese terrorífico y reconocible sonido a los enemigos.

Un aspecto muy interesante que también se explica en el mini-documental es el referente a la respiración tanto de Abby y Ellie. Y es que la respiración de ambas protagonistas puede darnos series pistas sobre las emociones que están experimentando en según qué momento. De acuerdo a su ritmo podremos estar frente a una situación de tensión que puede transformarse en terror o incluso fobia. Sorprendente, ¿verdad?