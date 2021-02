The Legend of Zelda: Aparecen nuevos registros de los juegos y los fans valoran un posible anuncio

El 35 aniversario de The Legend of Zelda ya está aquí, dando así paso a que los jugadores tengan nuevas oportunidades para soñar con lo que pueda llegar de una de las licencias más exitosas de la compañía. Pese a que la propuesta es prometedora, por el momento no se ha confirmado nada al respecto, aunque esto podría cambiar muy pronto, después de todos los últimos movimientos así parecen indicarlo.

Si bien recientemente nos hacíamos eco del hecho de que Nintendo había registrado la marca Phantom Hourglass, ahora llega el momento de ir un paso más allá. Los fans no pierden detalle a los movimientos de la compañía y, en esta ocasión, han visto que Nintendo ha registrado tres marcas nuevas correspondiendo a los juegos Ocarina of Time, The Wind Waker y Skyward Sword.

El hecho de que Nintendo vaya haciendo más y más registros de marcas no deja a ningún jugador indiferente, sino que ya ha comenzado a especularse con la posibilidad de que haya una Zelda Collection cerca o, incluso, alguna sorpresa más que inesperada para los jugadores. Claro que, por el momento, a falta de una confirmación oficial por parte del estudio, tendremos que seguir esperando.

Lo que tenemos claro es que el estudio está cerca de anunciar algo grande, tal y como en su día hizo con Super Mario y su 35 aniversario. O incluso las grandes novedades que se acercan con Pokémon y su 25 aniversario. Así es que tenemos ante nosotros una propuesta interesante y realmente completa para que los jugadores de Nintendo Switch puedan disfrutar de una experiencia completa, tal y como vemos con New Pokémon Snap.