The Lord of the Rings: Gollum anuncia su llegada a la actual generación de consolas

Poco a poco son más los juegos que confirman su llegada a la nueva generación de consolas con revolucionarias propuestas que brinden a los jugadores nuevas oportunidades y características asombrosas. Pero también hay desarrolladores que no olvidan la actual generación, dando así la oportunidad a los jugadores de elegir la plataforma en la que quieren jugar. Y lo más destacado es que, en este caso, se presenta The Lord of the Rings: Gollum.

La aventura propuesta por el estudio Daedalic apuntaba su llegada a la próxima generación de consolas, dando así a los jugadores una aventura asombrosa con la que disfrutar por completo de las características nucas de la consola. Pero lo mejor ha llegado con la confirmación del propio estudio de que este título no se olvida de la actual generación y está dispuesto a aprovechar al máximo las características de la presente generación, afirmando así que su llegada se producirá en PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5.

The Lord Of The Rings: Gollum | Daedalic Entertainment

Por supuesto, la mención del estudio ha indicado que este título no solo centrará su propuesta en que hagamos malo o bueno a nuestro personaje, no se limitará únicamente a elegir si debe ser más Sméagol o Gollum. La personalidad de Gollum no resulta tan simple, sino que cada personalidad ataca a la otra y cada una tendrá que defenderse para no caer frente a la otra.

De este modo el estudio nos propone una aventura que profundice e incluso brinde una historia mucho más cercana al personaje que tan bien conocimos en la obra de J.R.R. Tolkien y sus películas. El enfoque del estudio es diferente, pero manteniendo la esencia propia de la obra tan querida por los fans. De este modo tenemos ante nosotros una ambiciosa propuesta que aprovechará al máximo la historia y que nos brindará una nueva perspectiva.