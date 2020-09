The Witcher 3 confirma su llegada a la próxima generación de consolas

El estudio polaco está actualmente en el punto de mira de los medios y jugadores. Después de todo, nos encontramos frente a una de las compañías que nos prometen grandes novedades en el mundo de los videojuegos, con propuestas interesantes que protagonizará uno de los juegos más ambiciosos que se han visto hasta la fecha y que llega bajo el nombre de Cyberpunk 2077.

A pesar del gran éxito que tenga este juego, hay algunos títulos por parte de la compañía que los jugadores todavía no han conseguido olvidar. Uno de estos nombres es The Witcher 3, gran obra que no solo sigue siendo un éxito años después de su lanzamiento, sino que además demuestra que todavía tiene mucho que ofrecer. ¿Cómo? Con su próxima llegada a Xbox Series X y PlayStation 5.

Así lo ha confirmado el estudio al indicar que no solo contaremos con imponentes mejoras visuales que aprovecharán el ray tracing, sino que también habrá mejores tiempos de carga. Todo esto en una propuesta que no solo se aprovechará para las consolas, sino que también estará disponible en PC. Sin duda, se trata de la ocasión perfecta para poder disfrutar de la aventura del brujo.

Claro que es posible que tengas ciertas dudas respecto a esta noticia y es que, ¿necesitas comprar de nuevo la versión si ya tienes la de las actuales consolas o la de PC? En absoluto. CD Projekt RED ha confirmado que, al igual que va a suceder con Cyberpunk 2077, los jugadores que ya tengan la versión actual podrán disfrutar de esta actualización totalmente gratis. Aunque eso sí, por el momento tendremos que esperar un poco más para saber cuándo se producirá este gran estreno.