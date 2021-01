¿Tienes esta carta Pokémon? Su precio en el mercado es tan alto que podría hacerte millonario

Por supuesto, entre todos los productos que existen alrededor del mundo de Pokémon, las cartas coleccionables TCG son uno de los objetos más valorados, tanto por la comunidad fan como económicamente hablando. En el pasado hemos explicado lo caras que pueden resultar en el mercado de subastas y venta online, como la primera versión de Charizard o un diseño verdaderamente extraño de Kanghaskhan.

Del mismo modo que ocurre con cualquier otra colección con cierto grado de éxito, los objetos pueden duplicar su valor con el paso de los años. Las cartas TCG de Pokémon no sólo son populares por ser un juego competitivo basado en una de las franquicias de videojuegos más influyentes, sino también por costar unas pocas monedas de céntimo y terminar valorándose por varios miles de euros.

Puede parecer increíble que un trozo tan fino de cartón pueda llegar a sumar tantos ceros. Llegados a este punto, sobra decir que son los diseños exclusivos o más bien raros los que hacen que los precios de las cartas de Pokémon disparen su precio en el mercado hasta puntos desorbitados. Entre las últimas noticias relacionadas con este mundo, se encuentra una carta de Blastoise que se ha vendido por más de 300.000 dólares estadounidenses.

Carta TCG Pokémon de Blastoise | CGC

La carta de presentación Galaxy Star Hologram de Blastoise tiene una puntuación CGC de 8,5 sobre 10 y se vendió en una subasta por 360.000 dólares. Como era de esperar, no es una carta TCG de Pokémon cualquiera. Se trata nada más y nada menos que de una versión de prueba de 1998 creada por Wizards of the Coast, justo antes de la llegada de la franquicia a occidente.

Se vendió recientemente por Certified Collectibles Group en una subasta celebrada recientemente. Y una de las peculiaridades que probablemente habrás notado después de ver la carta en cuestión, es que la parte trasera está sin pintar. A diferencia de otras colecciones que sí añaden una ilustración, detrás de esta curiosa tarjeta de Blastoise no hay absolutamente nada.