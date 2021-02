Tony Hawk's Pro Skater 1+2 estarían planeando su llegada cercana a Switch, PS5 y Xbox Series

Muchos jugadores han disfrutado de las grandes aventuras sobre ruedas de Tony Hawk, el habilidoso skater que nos ha sorprendido de una y mil formas con sus piruetas únicas. Recientemente este volvía al mundo de los videojuegos con Tony Hawks Pro Skater 1+2, obra que nos proponía disfrutar de los remakes de sus primeros juegos en PC, Xbox One y PlayStation 4. Aunque sus plataformas podrían aumentar muy pronto.

El propio Tony Hawk ha sido el que ha provocado que las alarmas salten. ¿El motivo de esto? Ha publicado un comentario en redes sociales pidiendo que su juego, al igual que ha pasado con Crash Bandicoot 4, llegue también a más plataformas. Un juego al que la cuenta de Crash no ha dudado en responder para iniciar una serie de comentarios que han dado paso a todo tipo de teorías.

Entre las respuestas, Nintendo of America no ha dudado en seguir el juego, mostrando su interés o, quizás, dejando ver ese plan de que el juego salga en su plataforma. Claro que, por el momento, no hay nada que afirme o niegue esta información, sino solo la intención de que el propio Tony Hawk está interesado en ver su obra en nuevas plataformas y no limitar las horas de juego de los jugadores.

Por supuesto, sería interesante poder ver la llegada de esta propuesta a la nueva generación de consolas e incluso incluir la posibilidad de disfrutar de la propuesta en la consola híbrida, dando así lugar a poder llevarse la propuesta a cualquier parte. Pero, por el momento, tendremos que estar atentos a los planes de futuro y ver lo que puede llegar próximamente.