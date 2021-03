Un equipo de eSports de Fortnite es sancionado por desear la muerte a un desarrollador

El mundo de los eSports no solo está cargado de grandes partidas que nos dejan sin palabras o que incluso nos animan a soñar con el momento en el que podamos llegar a jugar como algunos de los que participan, tal y como sucedía con la competición de la eCopa y sus imponentes finalistas. Lamentablemente, también tenemos algunos momentos que acaban creando cierta tensión.

Uno de estos momentos se ha vivido recientemente cuando un jugador profesional Wrigley decidió mandar un tweet al directivo creativo de la compañía, Donald Mustard, deseando su muerte. De hecho, el mensaje apelaba directamente a un deseo de que este se suicidase utilizando ciertos caracteres en su mensaje en un intento de disimular este para que, de ese modo, no fuese tan fácil de encontrarse. A pesar de ello, la gente de Twitter lo encontró y procedió a la suspensión de la cuenta de forma indefinida.

Este mensaje que nació como una simple broma acabó por afectar a todos los compañeros del equipo ya que, una vez llegó al equipo de Epic Games lo que había sucedido, la compañía decidió expulsar al equipo de la final de Fortnite Champion Series de la región del este de Norteamérica. De hecho, los tres jugadores estaban clasificados para poder acceder al precio de 700 mil dólares.

Por supuesto, los compañeros del jugador no se han tomado demasiado bien la noticia, por lo que las quejas no tardaron en llegar. A pesar de ello, las quejas no han sido suficientes y el jugador ha admitido sentirse culpable por la situación, no dudando en disculparse tanto con el director creativo de Epic Games como con sus propios compañeros. Y aunque espera poder compensar a estos últimos, por el momento no se conoce cómo lo harán.

Por el momento no se sabe qué sucederá con el equipo y si finalmente Epic Games readmitirá a los compañeros del jugador ya que estos no estaban involucrados en el mensaje o, por el contrario, mantendrán el castigo para mostrar que este tipo de bromas de mal gusto no están aceptadas. Lo que sí tenemos claro es que, por el momento, el equipo pierde su gran oportunidad mientras el resto de jugadores pueden seguir disfrutando no solo de estar clasificados, sino de las grandes novedades que se han incluido en el juego con su nueva temporada.