¿Un nuevo The Last of Us o Uncharted? Naughty Dog habla sobre su próximo proyecto

Hablar de grandes desarrolladoras es tener la mente fija en varias compañías. Uno de los nombres más imponentes es, por supuesto, el de Naughty Dog. La compañía se ha ganado a pulso ser una de las favoritas. Después de todo, ha sido capaz de traernos a personajes tan queridos como Crash Bandicoot, o series de juegos que se han convertido en un sello de calidad dentro de las consolas PlayStation, como son The Last of Us o Uncharted.

En las últimas semanas, hemos escuchado todo tipo de rumores en base a lo que la compañía tenía en marcha o no. Pero esta vez las palabras no llegan en base a reputados insiders o filtraciones, sino de la boca del propio presidente de Naughty Dog, Evan Wells. Si bien ya sabíamos que el estudio actualmente tenía varias ideas en ejecución desde el mes de marzo, ahora el presidente ha querido profundizar un poco más en el tema.

Durante un podcast con Game Marker’s Notebook y del cual se ha hecho eco el medio VGC, Wells ha hablado sobre que actualmente el estudio tiene varios proyectos, pero solamente uno de ellos tiene la mayor parte de su atención en todo momento. De hecho, afirma que no tienen dos proyectos con cientos de personas trabajando en ellos, sino que tienen un proyecto y luego otros que están en fase de preproducción o que incluso pueden empezar a salir de esta fase.

Uncharted | Naughty Dog

En cualquier caso, lo que afirma es que los jugadores tendrán que esperar hasta que su principal punto de atención haya sido completado antes de mover a todo el mundo al otro proyecto. Claro que, para acompañar a estas palabras, afirma que si estuvieran ya en Uncharted 6 o 7, cree que la chispa creativa empezaría a debilitarse y no cree que hicieran un buen trabajo. Y es que, para Naughty Dog, la elección de un proyecto va en base a la chispa creativa que tengan en ese momento.

Por el momento el estudio no ha querido hacer mucha mención sobre lo que tienen o no entre manos. Pero lo que está claro es que tendremos que ser pacientes a la hora de poder ver si finalmente tendremos la oportunidad de ver la vuelta más esperada de uno de los ladrones más queridos o, por el contrario, Ellie todavía tiene mucho más por ofrecer o incluso alguno de los personajes que se nos han presentado a lo largo de cada una de las aventuras.