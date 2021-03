Una estrella de la NBA es expulsada por comentarios racistas en Call of Duty

Cada vez son más los desarrolladores que toman medidas para mantener una buena experiencia de juego. Para ello, no solo atacan a los tramposos, sino que también toman medidas contra los comentarios que puedan afectar a los jugadores, entre ellos los comentarios racistas y antisemitas. Uno de los últimos casos ha afectado al jugador Meyers Leonard, una de las grandes estrellas de la NBA.

El pívot de los Miami Heat actualmente ocupa su tiempo realizando directos en Twitch después de que una lesión lo dejase en el banquillo desde el pasado mes de enero. Sus directos están siendo bastante visibles, sobre todo dada su vinculación con el club de eSports FaZe Clan, pero fue en el último de estos donde sus comentarios antisemitas han acabado en una expulsión directa de Twitch.

Mientras jugaba a Call of Duty: Warzone, el jugador realizó un comentario en el que llamaba “cobardes” a sus rivales mientras estos pedían que no se les disparase. Un comentario que acompañaba refiriéndose a estos como “Kike”, un adjetivo despectivo y racista que se utiliza para referirse a los judíos. Por supuesto, un comentario que no ha pasado por alto la comunidad y que no han tardado en sacudir las redes sociales.

Como respuesta a las quejas de la comunidad, el equipo Miami Heat ha confirmado en su comunicado que Meyers es apartado del equipo de forma indefinida mientras la NBA investiga el caso para trabajar en posibles sanciones. Claro que el castigo no acaba aquí, sino que dentro del terreno de los videojuegos también se han presentado grandes consecuencias. Mientras que Twitch ha baneado al jugador y expulsado el canal por un tiempo indefinido, FaZe Clan, equipo de eSports al que el jugador estaba vinculado, ha anunciado que corta su relación con el jugador.

Son muchas las empresas relacionadas con el mundo de los videojuegos las que han anunciado la finalización inmediata de sus acuerdos comerciales con el jugador. Y aunque el pívot ya ha emitido un comunicado disculpándose y reconociendo su error, por el momento se espera que nuevos castigos lleguen próximamente y veremos hasta qué punto puede afectar a su carrera tanto deportiva como en el mundo de los eSports.