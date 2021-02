Vampire: The Masquerade: Bloodlines 2 cambia de desarrolladores y cancela su lanzamiento para 2021

Los amantes de los juegos de rol no están viviendo un gran momento en este instante. Después de todo, esperaban con ganas la llegada de Vampire: The Masquerade: Bloodlines 2, una continuación de la licencia de rol más exitosa en los videojuegos. Lamentablemente, la falta de noticias sobre el juego tenía a muchos jugadores inquietos y, parece, no estaban desencaminados a la hora de preocuparse.

A pesar de que su estreno estaba programado para este año tras sufrir un cambio de planes, finalmente ha sido la propia Paradox la que ha emitido un nuevo comunicado que lleva esto a una total desaparición de fecha de lanzamiento. ¿El motivo? Aunque el juego sigue en desarrollo, este ya no se llevará a cabo por parte de Hardsuit Labs, sino que la compañía ha cambiado de equipo de desarrollo.

Lo impactante del comunicado es que la compañía afirma que ha sido un cambio muy necesario. Se trata de un juego muy importante para ellos y ha sido un proyecto ambicioso desde el inicio. Por ello, con intención de cumplir con sus objetivos, el estudio ha realizado un cambio que veían como muy necesario y, lamentablemente, se necesita más tiempo para su desarrollo.

Por ello, aquellos jugadores que tuviesen pensado tener este juego en su colección para este mismo año deben tener en cuenta que ahora se trata de un juego sin fecha de lanzamiento. Estaremos pendientes para ver los futuros cambios en sus actualizaciones pero, por ahora, nos tocará esperar y ser pacientes ya que Vampire: The Masquerade: Bloodlines 2 necesita reajustar su desarrollo.