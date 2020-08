Vender un iPhone por 9.000 euros y con Fortnite instalado es la última locura en las webs de subastas

2020 está siendo un año cuanto menos peculiar también en lo que a videojuegos respecta. El encontrarnos en pleno agosto y no saber el precio y fecha de lanzamiento de PlayStation 5 y Xbox Series X es sólo una de tantas noticias que se agolpan en el sector. Uno de los temas más candentes en la industria tiene a Apple y Epic Games como protagonistas. Una batalla que comenzaron a librar los autores de Fortnite para luchar contra las duras políticas en AppStore.

Todo comenzó cuando Epic Games decidió alzar la voz contra el porcentaje a pagar por los estudios si quieren poner a la venta sus videojuegos en tiendas como AppStore o Google Play. La compañía decidió activar un sistema de pago externo que no pasará por ninguna de las stores de Android y Apple, algo que no gustó a ninguna de las dos. La batalla ya había comenzado. El juego desapareció de iOS y Android, por lo que ya no se puede descargar Fortnite en iPhone, entre otros sistemas operativos, teniendo que recurrir a APK.

Los usuarios, estupefactos ante la situación, no han dudado en realizar sus propios movimientos con el fin de sacar tajada, literalmente. Tal y como indican desde la web Business Insider, webs de compra-venta como eBay están ahora mismo plagadas de iPhones de diferentes generaciones con Fortnite instalado. Eso sí, a un precio desorbitado que alcanza desde los 2.000 euros hasta la friolera de 9.000 euros.

Móviles iPhone con Fortnite descargado | NeoxGames

Aunque pueda parecer tentador para más de uno, lo cierto es que Epic Games podría dar carpetazo a este movimiento por parte de los usuarios de golpe y porrazo con una simple actualización. Los dispositivos móviles que tengan ahora mismo Fortnite instalado podrán seguir disfrutándolo, pero bastará una sola actualización del juego para que éste se quede inservible.

En lo que a la disputa entre Epic Games y Apple se refiere, [[LINK:EXTERNO|||https://neox.atresmedia.com/games/noticias/actualidad/continua-la-batalla-apple-vs-epic-games-apple-cancela-las-cuentas-de-epic-como-desarrollador-de-ios-video_202008185f3b889afec6150001a8f07c.html|||‘los de la manzana’ estarían a punto de retirar los permisos de desarrollo a los creadores de Fortnite]], tanto en iOS como en Mac. Sin duda repercutirá negativamente a la hora de vender cualquier producto por parte la compañía y pudiendo afectar a uno de los motores más utilizados en la actualidad para móviles, Unreal Engine, propiedad de Epic Games. Por el momento, Epic Games tiene hasta el 28 de agosto para retractarse sobre los movimientos llevados a cabo en los últimos días.