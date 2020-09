WiiBoy Color: Crean la consola definitiva de Nintendo

Wii no es solo una de las consolas más vendidas de la historia, sino también una plataforma que ha sido capaz de acercar los videojuegos a todos aquellos que nunca antes habían cogido un mando. Puede que no cuente con el catálogo más enfocado al jugador hardcore, pero no por ello Wii estuvo exenta de grandes videojuegos. Más bien todo lo contrario, una biblioteca en la que pudimos disfrutar de infinidad de obras y sagas de sobra conocidas.

En los tiempos actuales son cada vez más las empresas que deciden ofrecer sus videojuegos en formato portátil. Tal es el caso de Microsoft, por ejemplo, quienes con xCloud nos permitirán disfrutar de los títulos de Xbox en nuestro móvil o tablet gracias al streaming. ¿Te imaginas poder jugar a los clásicos de Wii pero ahora en modo portátil? Y mejor aún, ¿con el estilo de una Game Boy Color?

El canal GingerOfMods ha logrado lo imposible, el sueño para los auténticos fans de Nintendo: ser capaces de convertir la emblemática Wii en una portátil que, por supuesto, conserva todo el estilo de la empresa nipona. Para la carcasa sus creadores se han valido de una impresora 3D, pero también tomando las partes de diferentes consolas de Nintendo.

Por ejemplo, se han añadido los gatillos y botones Z tan conocidos del gamepad de Gamecube, consola de la que también se ha tomado todo lo referente a la circuitería. Los joysticks pertenecen a una Nintendo Switch, mientras que los botones están tomados directamente de la portátil Nintendo DS Lite. ¿Qué hay de la pantalla? Sin duda esta es una de las partes más originales de WiiBoy Color, pues se ha empleado nada más y nada menos que la cámara de retroceso de un coche y cuyas dimensiones son de 3.5 pulgadas y 480 píxeles, más que suficiente para disfrutar de los juegos de Wii en formato portátil.

Tal y como puedes apreciar en el vídeo el resultado es espectacular, no faltando ni un solo detalle a la portátil. Por si te lo estás preguntando y soñando con disfrutar de esos juegazos como Super Mario Galaxy o The Legend of Zelda Skyward Sword, tenemos una pequeña y mala noticia. La producción de esta portátil es costosa, por lo que sus creadores estiman que crearla tendría un precio de venta en torno a los 1.000 dólares.