Xbox Game Pass anuncia la llegada de Age of Empires y siete nuevos títulos este mismo mes

Microsoft tiene grandes planes de futuro y eso es innegable. La propuesta presente con su próxima generación de consolas es una de las más ambiciosas y, a día de hoy, llamativa para los jugadores. Pero no se limitan únicamente a pensar en lo que está por llegar con la nueva consola, sino que realmente están interesados en seguir avanzando en sus productos más espectaculares.

Para ello la compañía ha anunciado una serie de novedades presentes en Xbox Game Pass para este mes de octubre. De hecho, van a incluir ocho increíbles títulos de lo más completos y llamativos para los jugadores entre los cuales nos encontraremos con Age of Empires III e incluso Tales of Vesperia. Pero a continuación os compartimos la lista completa, con plataformas y fechas de estreno.

Age of Empires III Definitive Edition (PC) - 15 de octubre

Heave Ho (PC) - 15 de octubre

Katana Zero (Android, PC y Xbox One) - 15 de octubre

Tales of Vesperia: Definitive Edition (PC y Xbox One) - 15 de octubre

The Swords of Ditto: Mormo’s Curse (PC) 15 de octubre

ScourgeBringer (Xbox One) - 21 de octubre

Cricket 19 (Xbox One) - 22 de octubre

Por supuesto, no todo se centra en grandes estrenos de juegos, sino que también nos encontramos con propuestas que van en el punto del nuevo contenido. Tenemos propuestas terroríficas como la propuesta para Grounded o incluso eventos temáticos para Doom Eternal y Overcooked 2.

Entre los grandes estrenos también llega el momento de despedirse de otros juegos. Y es que, con estas llegadas, también tenemos alguna despedida importante. A partir del 15 de octubre tendremos que despedirmos de títulos como Felix the Reaper, Metro 2033 Redux, Minit, Saints Row IV Re-Elected y State of Mind. A partir del 31 de octubre será el momento de despedirse de After Party, LEGO Star Wars III, Rise & Shine, Tacoma, The Lord of the Rings: Adventure Card Game y The Red Strings Club.