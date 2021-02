Xbox Game Pass anuncia los nuevos títulos para febrero 2021

Microsoft sigue siendo una de las compañías que prepara grandes sorpresas para los jugadores. La compañía sigue teniendo la intención de ofrecer a los jugadores la oportunidad de aumentar su gran experiencia de juego. Para ello, además de la gran variedad de propuestas ya disponibles, añade algunas novedades más para este mes de febrero.

La intención de la compañía es que podamos conocer grandes obras, pero no solo en lo que respecta a títulos que ya llevan un tiempo en el mercado, sino también a juegos recién estrenados entre los que se encuentra Project Winter. A continuación te ofrecemos la información y días de estreno de cada uno de los títulos que verán la luz en Xbox Game Pass en este mes de febrero.

Ghost of a Tale (PC) - 4 de febrero

Project Winter (Android, Xbox y PC) - 4 de febrero

The Falconeer (Android, Xbox y PC) - 4 de febrero

Final Fantasy XII The Zodiac Age (Xbox y PC) - 11 de febrero

Jurassic World Evolution (Android y Xbox) - 11 de febrero

Stealth Inc. 2: A Game of Clones (Android y Xbox) - 11 de febrero

Wolfenstein: Youngblood (Android) - 11 de febrero

Tenemos una gran variedad de títulos que se estrenan entre los que destacan Final Fantasy XII e incluso Jurassic World Evolution. Pero no son las únicas sorpresas, sino que a lo largo de este mes conoceremos más integraciones. Simplemente tendremos que estar atentos a las novedades que la compañía vaya compartiendo con el tiempo y nos den nuevas oportunidades de juego.

Eso sí, no podemos olvidar que con cada nueva llegada, también se confirman algunas tristes despedidas. Este mes de febrero tenemos que despedirnos de De Blob (Xbox), Ninja Gaiden II (Xbox) y World of Horror (PC), títulos que abandonarán el catálogo el 15 de febrero. Por otra parte, el día 16 de febrero, tenemos que despedirnos de Shadows of the Damned en Xbox.