Xbox Game Pass confirma las nuevas llegadas y despedidas del mes

Microsoft sigue preparada para ofrecer a los jugadores las mejores experiencias. Para ello no quiere limitarse a simplemente ofrecer un buen catálogo de juegos presente en Xbox Game Pass, sino que pretende ampliar este para llegar aún más lejos. Después de todo, la intención de su servicio es que los jugadores puedan disfrutar de todas las obras que quieran y cuando quieran.

Si bien el catálogo ya es de por sí realmente amplio, la compañía ha querido añadir un poco más de interés. Para ello han confirmado la llegada de siete nuevos juegos en el mes de febrero que resultan cuando menos interesantes. Estos nos ofrecen la oportunidad de vivir grandes aventuras con Dirt 5 e incluso con Pillars of Eternity 2: Deadfire. Una propuesta, sin lugar a dudas, espectacular. A continuación os mostramos la lista completa a tener en cuenta.

Code Vein (PC) - 18 de febrero

Pillars of Eternity 2: Deadfire Ultimate Edition (Xbox y Android) - 18 de febrero

Wreckfest (Xbox, PC y Android) - 18 de febrero

Killer Queen Black (Xbox y Android) - 23 de febrero

DiRT 5 (Xbox, PC y Android) - 25 de febrero

Elite Dangerous (Xbox) - 25 de febrero

Superhot: Mind Control Delete (PC) - 25 de febrero

Por supuesto, junto con las llegadas de este mes, también debemos fijarnos en las despedidas. Después de todo, DiRT 4 dejará de estar disponible en el catálogo a partir del 24 de febrero, mientras que Momodora: Reverie Under the Moonlight, Mother Russia Bleeds, Oxenfree, The Jackbox Party Pack 4 y Vambrace: Cold Soul dejarán de estar disponibles a partir del 28 de febrero.

Estas grandes novedades vienen acompañadas, por supuesto, de grandes sorpresas para los jugadores. Si estás dispuesto a vivir una gran aventura y no sabes muy bien por dónde empezar, entonces no dudes en hacerte con una suscripción a Xbox Game Pass. Su amplio catálogo y todas las opciones de las que dispones te darán la oportunidad de conocer todo tipo de nuevos mundos.