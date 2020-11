Xbox Series X: Cinco motivos por los que debes comprarla

Hace unas horas pudiste leer nuestras impresiones finales sobre Xbox Series X, la nueva consola next-gen de Microsoft. Disponible a partir del 10 de noviembre, y en caso de que tengas dudas sobre su compra, te damos cinco motivos por los cuáles deberías plantearte unirla a tu familia de consolas.

Salta a la vista que Xbox Series X es una evolución lógica de Xbox One. Un punto de partida que no debe ser considerado como negativo, sino todo lo contrario. Series X ofrece miles de juegos compatibles y ya publicados en la consola original, Xbox 360 y Xbox One. Además, ahora podremos disfrutarlos mejorados en resolución, iluminación y framerate.

Viajar con nuestra biblioteca generación tras generación es un motivo de peso para decantarnos por Series X, pero también existen otros igual de importantes. La retrocompatibilidad también llega con los periféricos. Cualquier tipo de mando o volante que tuvieras perteneciente a Xbox One podrás conectarlo sin el menor de los problemas a Xbox Series X.

Mando Xbox Series X | Microsoft

Xbox Game Pass se ha convertido en un servicio de referencia para muchos jugadores, gracias a su ingente catálogo de juegos por una módica cantidad al mes. La biblioteca de esta suscripción se renueva mes a mes con nuevas entradas y lo mejor es que este mismo se van a añadir decenas de nuevos juegos de Electronic Arts para ampliar el catálogo

Los estudios internos son fundamentales para crear un catálogo de garantías en cualquier consola. Ellos son los encargados de ofrecernos juegos exclusivos que justifiquen la compra de una consola. En el caso de Xbox Series X tenemos, además de 343i o The Coalition, otros nombres de altura como . Obsidian, Id Software o Bethesda. Nadie duda que nos traerán, grandes proyectos durante los próximos años.

Nuestro último motivo de peso es uno de los aspectos más atractivos de Xbox Series X: la mejora automática y gratuita de los juegos exclusivos, y gran parte del catálogo third-party que vimos en Xbox One. Olvídate de tener que comprar esa versión en 4K y 60fps de un título ya publicado años atrás. Mete el disco o descárgalo de la biblioteca y olvídate de lo demás.