Xbox Series X: un rumor adelante el regreso de una saga clásica

Sobre todo si eres fan y usuario de una consola Xbox, sabrás que a diferencia de Sony y Nintendo, Microsoft siempre ha tenido una gran falta de IPs exclusivas en su catálogo. Sí, entre el mismo podemos encontrar Halo, Gears of War, Forza o Fable, pero siempre ha sido la peor pero en este sentido de las 3. Esta generación Microsoft ha decidido terminar con esto y estar a la altura, y uno de los primeros pasos fue hacerse con ZeniMax Media, la empresa matriz de Bethesda, que añadirá al catálogo de exclusivos juegos como Fallout, The Elder Scrolls, DOOM, Wolfenstein y más.

Durante las últimas horas ha estado corriendo como la pólvora por Internet un rumor que asegura que una saga clásica regresará en algún momento a Xbox Series X. El rumor procede de Jez Corden, experto en Xbox. Según Jez, la saga que regresará será Killer Instinct. Como muchos sabréis, se trata de un juego de lucha creado originalmente por Rare y publicado por Midway.

Pero… ¿por qué decimos que regresará en algún momento a Xbox Series X? Según Jez, aunque Microsoft quiere un nuevo juego de la franquicia para Xbox Series X/S, no logran encontrar un "socio" adecuado para desarrollar el juego. "Sé que Microsoft quiere hacer Killer Instinct. No es que no quisieran que hubiera una secuela. Es solo que no tenían a nadie para hacerlas, al menos eso es lo que me dijeron". Una vez dicho esto, vale la pena mencionar que esta información tan solo es un rumor, por lo que es posible que nunca veamos un Killer Instinct en Xbox Series X.