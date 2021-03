Xbox Series X y S tendrán lanzamientos este 2021 que aún no han sido anunciados

Actualmente, la nueva generación de consolas ya ha llegado y, a pesar de ellos, son pocos los juegos que tenemos apuntados con estreno próximo. Pero eso no significa que las compañías no tengan grandes planes para nosotros. Después de todo, nos han demostrado con cada nuevo anuncio y cada nuevo evento que hay mucho más de lo que han confirmado.

Una de las compañías que hasta el momento ha conseguido mantener el secreto es Microsoft. La compañía ha mantenido muy bien guardado el secreto sobre lo que depara al futuro de la consola. Después de todo, sabemos que hay juegos en marcha, pero no tenemos mucha información al respecto. Y parece que por el momento seguirá siendo así, a pesar de que hay muchos planes para este 2021.

Mando de Xbox Series X | Microsoft

Así al menos lo ha indicado Jason Ronald, director de gestión de programa de la división Xbox en su participación en el Iron Lords Podcast. Cuando le preguntaron por los juegos que más espera, mencionó que no todos los juegos que se lanzarán este año han sido confirmados, por lo que tendremos que seguir esperando. Eso sí, no ha afirmado si se tratarán de juegos de Xbox Game Studios o third parties.

Lo que sí tenemos en mente es que Xbox tiene grandes planes en marcha y, por el momento, tendremos que seguir esperando para poder tener más información al respecto. Grandes propuestas, jugabilidad única y una propuesta que nos invita tanto a disfrutar de los juegos clásicos como de las nuevas entregas.