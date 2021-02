Zelda: Breath of the Wild 2 tendrá más noticias que mostrar a lo largo de este año, según su productor

El Nintendo Direct era uno de los eventos más esperados por los jugadores. Después de todo, se trataba de la ocasión perfecta para tener novedades de las licencias de la compañía japonesa. Lamentablemente, aunque muchos esperaban que el programa estuviese totalmente centrado en The Legend of Zelda, nos encontramos con grandes ausencias en el camino.

Una de las ausencias más notables fue la de Breath of the Wild 2, la esperada secuela que se anunció en el E3 2019 y que, desde entonces, poca información ha compartido al respecto. Si bien muchos esperaban que el juego estuviese presente en la vuelta de las Direct, los planes de la compañía eran un poco diferentes, aún cuando su productor no perdió la ocasión de dar novedades sobre la obra.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 | Nintendo

Durante un instante de la Direct, Eiji Aonuma prometía que, a lo largo de este año, podremos ver novedades del juego. Afirma que el desarrollo avanza sin problemas y espera poder proporcionar más datos un poco más adelante. Eso sí, por el momento tienen que pedir a los jugadores que esperen un poco más y no pierdan la ilusión por su gran obra ya que, como bien sabemos, nos llevará de vuelta a Hyrule.

Por el momento no tenemos gran información al respecto de la obra, aunque sí sabemos que The Legend of Zelda Skyward Sword llegará a Nintendo Switch en julio de este mismo año. Una propuesta interesante para que la espera de la secuela se haga un poco más amena. Todo con una propuesta que en su día en Wii fue una auténtica revolución y que, una vez más, nos sorprenderá con su estilo jugable.