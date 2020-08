Zelda: Skyward Sword aparece listado en una tienda para Switch y comienzan los rumores

Durante los últimos años se ha estado rumoreando con la posible llegada de Skyward Sword a la consola híbrida de Nintendo con una remasterización o nueva versión que pueda acabar por provocar una mejora importante en su jugabilidad adaptándose al uso de los Joy-Con. A pesar de la gran popularidad de estos rumores, hasta la fecha no se había mostrado ningún tipo de intención, al menos hasta ahora.

Hace menos de una semana un usuario de Twitter se hacía eco de un movimiento de lo más interesante por parte de la compañía en la que se mencionaba la posible llegada de un gran recopilatorio como parte de la celebración del 35 aniversario de Zelda. Pero, ¿y si se tratase de la esperada remasterización para los jugadores? Una vuelta de lo más solicitada durante los últimos años.

Así al menos lo insinúa la aparición de este sorprendente título dentro del catálogo de una tienda que menciona la versión para Nintendo Switch. Aunque, por supuesto, no es la primera vez que sucede que una tienda se haga eco de una versión de un juego que, más tarde, no acaba por aparecer. Pero, por el momento, nos mantendremos a la espera de un posible anuncio por parte de la compañía.

The Legend of Zelda: Skyward Sword hacía su gran aparición para Wii en 2011, título que aprovechaba al máximo las posibilidades presentes con el Wii Motion y que ofrecía a muchos jugadores la oportunidad de sentir que se convertían en el gran héroe. Por ello, no sería de extrañar que esta versión aprovechase al máximo las posibilidades de los Joy-Con, los mandos de Nintendo Switch.