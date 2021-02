La imagen de Elon Musk fumando se vuelve a viralizar por culpa de God of War

Sabemos que Elon Musk, el conocido millonario y fundador de empresas como PayPal, SpaceX, Hyperloop, Neuralink u OpenAI, disfruta de los videojuegos en su tiempo libre. De hecho, en alguno de sus coches Tesla quería que se pudiera jugar a Mario Kart, sin ir más lejos, y en sus redes sociales suele comentar impresiones o recuerdos con algún título.

Sin embargo, hoy es protagonista involuntario no por sus gustos, sino por la visión que un famoso diseñador de God of War tiene de él. Raf Grassetti, es actualmente uno de los mejores y más populares artistas de la industria de los videojuegos, siendo un miembro clave en el equipo de diseño de God of War, una de las licencias más importantes de PlayStation. En la actualidad los chicos y chicas de Sony Santa Monica se encuentran inmersos en el desarrollo de God of War: Ragnarök para PS5, secuela directa del reinicio visto en PS4.

Grassetti publica de forma habitual trabajos artísticos en sus redes sociales. Visiones personales de personajes como Spawn o el Joker, sin embargo, ha dejado a un lado los personajes de ficción para centrarse en un proyecto un tanto diferente: la representación de Elon Musk. Como no podría ser de otra manera, este trabajo le ha granjeado una buena reputación en redes sociales, ya que todo lo que tiene que ver con Elon Musk se viraliza en redes.

Especialmente si la visión que tienes de Elon Musk es su famosa escena fumando en el famoso podcast The Joe Rogan Experience.