PlayStation 5 se convierte en la decimocuarta Champions del Real Madrid

La sala de trofeos del Real Madrid se ha ampliado recientemente con un nuevo título para el conjunto blanco, aunque esta vez no se trata de un trofeo logrado por alguna de sus plantillas deportivas, sino de la bienvenida oficial de la entidad a la nueva consola de Sony.

No hay nada más importante para un aficionado madridista que la sección de su museo en donde se exponen las 13 Champions League conseguidas durante muchas décadas, siendo algunas de ellas muy recientes y logradas de forma consecutiva marcando un nuevo hito en la historia de la competición.

Lamentablemente para el Real Madrid, en la actualidad no pasa por su mejor momento y en los últimos años no ha podido pelear la competición europea, quedando fuera de las fases finales. Pocos podrían esperar que las puertas de la sala de las Champions se abriera para algo más que no fuera lucir la decimocuarta, sin embargo, el lanzamiento de una nueva consola next-gen ha hecho lo imposible.

Ps5 | Sony

El Real Madrid ya tiene la decimocuarta expuesta en su sala de trofeos, se trata de PlayStation 5. Debemos recordar que Sony y el club español firmaron un acuerdo recientemente en el que PS5 y PS4 se convertían en las consolas "oficiales" del club.

Podemos ver la presentación oficial de PS5 en dicho lugar, aunque por el momento se desconoce qué más acciones promocionales realizarán ambas empresas tras su acuerdo. Debemos recordar que tras la reforma del Estadio Santiago Bernabéu hay una zona proyectada de gaming. Quizás su sistema de juego esté basado en máquinas y dispositivos PlayStation.