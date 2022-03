‘Elden Ring’: Cómo conseguir el objeto de la Cueva del Conocimiento

Son muchos los jugadores que se han animado a probar las grandes aventuras presentes en ‘Elden Ring’, hasta el punto de que el juego les absorbe tanto que se olvidan de sus relaciones. Sin embargo, debes saber que todos los jugadores comparten una misma curiosidad y es que, a la hora de ver el tutorial, todos fijan su atención en un mismo punto: el objeto imposible.

Así lo han apodado muchos de los jugadores ya que, después de aparecer en la Cueva del Conocimiento, ese primer lugar que visitamos durante el tutorial, existe un punto al que no podemos acceder y donde se encuentra, precisamente, este objeto. Esto provoca que muchos se planteen que no pueden acceder hasta el objeto y, sin embargo, las Tierras Intermedias tienen mucho que ofrecer.

Elden Ring | From Software

Debemos recordar que las Cuevas Del Conocimiento no son únicamente un punto al que accedemos durante el tutorial, sino que es el punto al que regresamos cada vez que caemos en combate. Con esto en mente, es posible que no te hayas podido quitar este objeto de la cabeza y, por suerte, es posible conseguirlo, aunque requiere de tiempo, hasta el punto de que muchos afirman que les ha llevado más de 100 horas de juego acceder.

Cómo acceder al objeto imposible del tutorial en Elden Ring

En primer lugar lo que debes hacer es ir a por tu montura. Esta se encuentra en las Ruinas de Gatefront, ubicadas al norte del cementerio de Stranded. Al tener la montura, tendrás que dirigirte al suroeste desde Stranded Graveyard. Este queda bastante a mano hacia el Sitio de Gracia ubicado en las Runas de Seaside.

En este lugar te encontrarás con un saliente cubierto de hierba, pudiendo ver este si miras hacia abajo cuando te encuentres justo al lado del Sitio de Gracia. Podrás llegar a esta zona, pero únicamente si usas el doble salto de tu montura. Ahora, una vez hayas alcanzado el saliente, tendrás que avanzar hacia el norte. Déjate caer en dirección al norte y salta a la roca más alta antes de tocar el suelo.

Te encontrarás con varias rocas sobre una plataforma de piedra. Sortea estas con cuidado utilizando en todo momento el doble salto de la montura y, al final, cuando logres superar estos obstáculos, llegarás a una playa. Pero no te confíes porque la acción no se acaba aquí sino que en la playa te encontrarás con una pequeña cueva apartada marcada con una luz brillante, lugar al que tendrás que acceder sin pensártelo.

Debes saber que, si no has ido a esta playa antes, te encontrarás con un poderoso enemigo. Si no te encuentras en un nivel muy elevado, ni siquiera intentes enfrentarte a él ya que posee un gran poder. Ahora, una vez dentro de la cueva, verás que te encuentras justo en el saliente y aquí es donde podrás coger el Talismán Haligdrake. ¿Para qué sirve? Te ayuda a conseguir resistencia adicional ante los ataques sagrados, lo que puede ser una ayuda extra al enfrentarte a la Orden Dorada.