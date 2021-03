PlayStation 5: Cómo gestionar el sonido para que se adapte a tu gusto

La nueva generación de Sony no solo se presenta con interesantes novedades en el aspecto gráfico o incluso en la forma de transmitir las sensaciones a los jugadores mediante el uso de la tecnología háptica de su mando. Una de sus principales novedades es la importancia que da al sonido, un aspecto que en muchas ocasiones puede favorecer muy positivamente a una aventura, más aún cuando los desarrolladores insisten tanto en los pequeños detalles de lo que sucede alrededor, como es el caso de The Last of Us 2 y los pasos.

De este modo, la compañía ha pulido con total cuidado el sonido en su consola para que no solo pueda sonar con fuerza, sino que se escuche con calidad. Mejor aún si eres capaz de indicarle a la consola el sonido al que quieres darle mucha más importancia. Y es que, en el menú de la consola, tendrás en tus manos la decisión de marcar si quieres darle prioridad a los altavoces, el sonido del juego o incluso el chat de voz. Una opción que regular a tu gusto en todo momento.

Consola PS5 | Sony

Pasos para gestionar el sonido en tu PS5

Para poder gestionar el sonido en tu consola, no necesitarás utilizar ningún tipo de truco o aplicación de terceros. Como bien ha demostrado la propia compañía, el objetivo es ofrecer siempre la mejor experiencia para los jugadores. Por ello, el acceso a la configuración es realmente sencillo.

Cuando estés dentro de un juego, simplemente pulsa el botón de Playstation en tu mando.

Con este gesto, desplegarás un menú con muchas opciones. Pistas, guías… Y sonido.

Dentro del apartado de sonido, tendrás diferentes opciones donde podrás nivelar cada uno con tus preferencias.

Además, dentro de la pestaña social también podrás gestionar los controles de voz.

Por supuesto, desde aquí también tendrás acceso a silenciar tu micrófono. Eso sí, como bien te indicamos en trucos anteriores, esta opción solo será una corrección temporal. Si quieres evitar que el resto de jugadores puedan escucharte siempre tendrás que optar por opciones un poco más complejas y que te explicamos en nuestro truco para silenciar el micrófono de DualSense.