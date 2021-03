PS5: Cómo hacer capturas y vídeos con el DualSense

A lo largo de los meses, la nueva generación de PlayStation nos ha demostrado tener un gran potencial. No solo se trata de una consola que nos propone dejar atrás los tiempos de carga, sino que busca facilitarnos el proceso a la hora de disfrutar de nuestros juegos favoritos. Después de todo, ¿qué consola nos facilita el proceso a la hora de poder conseguir los trofeos para completar los juegos al 100%?

Por supuesto, con intención de ayudarnos en este proceso, la consola tiene todavía muchas funciones que has podido pasar por alto. Entre ellas, se incluye la posibilidad de ser tú mismo quien inmortalice esas importantes escenas en un juego. Para ello, sacaremos provecho a algunas de las funciones propias del mando DualSense, el nuevo mando de PlayStation 5 que busca que nuestra experiencia de juego sea siempre óptima.

DualSense | Neox Games

Pasos para poder capturar los momentos más importantes en PS5

El DualSense está preparado para que, de tres formas diferentes, el propio jugador pueda capturar los momentos más importantes de la partida. Ya sea una foto o un pequeño clip de una escena específica, podrás tener el control completo sobre tu partida siempre que así lo necesites. Para ello simplemente tendrás que seguir estos sencillos pasos:

Presiona una única vez el botón “Crear” , situado al lado izquierdo del panel táctil, para poder desplegar un menú de captura en la zona inferior de la pantalla. Aquí podrás elegir si quieres grabar, sacar una foto o incluso elegir el momento en el que quieres que esta captura sea realizada. Eso sí, recuerda que si no has parado el juego, este seguirá adelante.

, situado al lado izquierdo del panel táctil, para poder desplegar un menú de captura en la zona inferior de la pantalla. Aquí podrás elegir si quieres grabar, sacar una foto o incluso elegir el momento en el que quieres que esta captura sea realizada. Eso sí, recuerda que si no has parado el juego, este seguirá adelante. Si mantienes el botón “Crear” presionado unos segundos, entonces la propia consola se encargará de sacar la captura en ese preciso instante, mostrando lo que sucede en pantalla.

unos segundos, entonces la propia consola se encargará de sacar la captura en ese preciso instante, mostrando lo que sucede en pantalla. Si realizas dos pulsaciones seguidas del botón se creará un pequeño clip de vídeo.

Para revisar las capturas y vídeos que has realizado no tendrás más que acceder al panel de capturas y desde ahí seleccionar si quieres compartir, editar y destacar tus capturas. Por supuesto, también podrás eliminar estas en caso de que no te gusten y repetir nuevamente el proceso las veces que lo creas necesario.