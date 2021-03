PS5: Configura tu privacidad y muestra solo los datos que tú quieras

Uno de los aspectos que más comentan las compañías es que es realmente importante que no vayamos cediendo nuestros datos a la ligera. Y aunque eso no tiende a ser un problema en consola debido a los filtros que se ponen de por medio, pero sí es posible evitarlo a base de decidir nosotros mismos qué queremos mostrar al resto de usuarios. Y es que, si podemos proteger nuestro perfil para evitar que cualquier usuario entre sin contraseña, ¿por qué no hacer lo mismo con nuestros datos?

Sony ha buscado simplificar este proceso de privacidad de cara a otros usuarios. Y es que si en PS4 tenías que ir buscando entre las distintas opciones la que mejor se adaptase a ti e incluso definir muy bien los puntos en los que quieres o no mostrar la información, en el caso de no querer privatizarlo todo, en el caso de PlayStation 5 esto es mucho más sencillo. Ya tengas la consola en tus manos o todavía estés preparando los planes para hacerte con ella más adelante, a continuación vamos a mostrarte todo lo que necesitas saber.

PS5 | Sony

Pasos para configurar la privacidad de tu perfil

En los aspectos más interesantes de la consola es que, ya incluso cuando la iniciamos por primera vez, nos habla de los perfiles de privacidad. Un aspecto al que en un primer momento podemos no hacer mucho caso, pero que realmente tiene más importancia de la que crees. Para poder realizar esta configuración tienes que:

En primer lugar entra en el apartado de “ Ajustes ”, en el menú principal.

”, en el menú principal. A continuación pulsa sobre “ Usuarios y cuentas ”.

”. Entra en la sección de “ Privacidad ”.

”. Pulsa sobre “ Ver y personalizar los ajustes de privacidad ” para poder cambiar manualmente cada opción.

” para poder cambiar manualmente cada opción. Pulsa sobre “Modificar ajustes de privacidad seleccionando un perfil” para coger aquellos por defecto que Sony ha seleccionado para ti.

Al pulsar sobre cada uno de los perfiles obtendrás una descripción detallada de cada uno de sus ajustes, pudiendo así decidir entre los que más pueden interesarte. Y es que mientras que uno es “Sociable y extrovertido” donde eres un jugador al que no le importa compartir datos como trofeos o que le puedan llegar todo tipo de solicitudes de amistad, también existe el perfil “Individualista y centrado”, jugador al que nadie puede acceder a su perfil y donde tú mismo decides con quién jugar online.