The Witcher Monster Slayer: Consejos para empezar a jugar

Los jugadores ya tienen acceso a The Witcher Monster Slayer. Sin embargo, hay pocos que tengan totalmente el control sobre esta propuesta. Después de todo, no se trata como en Pokémon GO de dejar que sea nuestro Pokémon el que se enfrente a los rivales, sino que debemos ser nosotros mismos quienes nos protejamos de los ataques, quienes demos vida a la acción tal y como si fuésemos un brujo.

Lo interesante de esta propuesta es que tendrás una historia que ir completando y decisiones que ir tomando para poder avanzar. Por ello, si quieres disfrutar de esta increíble experiencia, es el momento de que te contemos unas pautas a seguir para poder tener el control sobre la obra y no perderte en la increíble propuesta que esta obra tiene para ti. Una serie de consejos que, simplemente, harán que puedas disfrutar al completo de esta obra.

The Witcher: Monster Slayer | CD Projekt RED

Consejos básicos para poder disfrutar de The Witcher Monster Slayer

Hay una serie de conceptos que debes tener en cuenta y es que hay tareas que debes hacer y otras tantas que debes evitar al empezar a jugar. Después de todo eres un brujo y necesitas calcular muy bien cada uno de tus movimientos. Así es que, con intención de ayudarte, vamos a darte el paso a paso para que puedas sacarle el máximo partido.