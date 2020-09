Among Us 2 cancela su desarrollo y sus creadores explican los motivos

Actualmente, una de las grandes sorpresas del mundo de los videojuegos se encuentra con Among Us. Pese a que su estreno se produjo años atrás, actualmente el título está en el punto de mira de los jugadores, quienes no dudan en probar nuevas estrategias y vivir grandes aventuras en el espacio. Esto llevaba a sus desarrolladores a hablar de una secuela, de un proyecto que ya estaba en marcha, aunque finalmente este plan ha quedado en un segundo puesto.

Mediante un comunicado oficial, el estudio Innersloth ha confirmado que Among Us 2 queda cancelado. ¿El motivo? Debido al gran número de jugadores que disfrutan actualmente de la obra original, prefieren centrarse en mejorar este e implementar en él los añadidos que tenían planeados, aunque eso suponga más trabajo para pelearse con el código del actual título.

Según mencionan, las dificultades se encuentran en que el código de este primer juego está muy anticuado y no está creado para poder soportar la adición de tanto contenido nuevo. Pero de igual modo, debido a la gran cantidad de gente que se anima a poner a prueba su habilidad en este título, el estudio ha tomado la decisión de seguir adelante y trabajar en este juego para llevarlo al siguiente nivel.

Saben que es la opción más complicada ya que tendrán que reconstruir varias partes del juego, pero también saben que es la opción más interesante. Tienen muchas cosas planeadas, como añadir nuevos roles e incluso varias sorpresas, por lo que tendremos que esperar un poco más para poder ver este título en acción. Among Us está disponible en PC, Android e iOS.