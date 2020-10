¿Among Us candidato para ganar el GOTY? El presentador de The Game Awards lo ve posible

El evento The Game Awards es uno de los más seguidos por los jugadores, ofreciendo todo tipo de propuestas para los usuarios e incluso grandes novedades para el mundo de los videojuegos. Por ello, no es de extrañar que haya usuarios de todo el mundo siguiendo de cerca el evento, el cual siempre guarda grandes sorpresas, como la posibilidad de que Among Us pueda llegar a hacerse candidato a GOTY.

Esta mención llegaba por parte de Geoff Keighley en el podcast Kinda Funny’s We Have Cool Friends, donde llegó a mencionar que juegos con lanzamientos de años anteriores pueden participar en los premios. De hecho, llegó a mencionar que esto abriría las puertas a Among Us al indicar que, si realmente los jugadores quieren que el título indie esté ahí, el juego estará presente.

Fortnite | Epic Games

Claro que no es el único juego que podría optar al premio puesto que, como bien indicó el presentador, esto también da la oportunidad a títulos como Fortnite, que no dejan de crecer y avanzar con cada nueva temporada. Por ello, nos encontramos con títulos que actualmente los jugadores disfrutan y se mantienen en lo más alto de los puestos, aunque por el momento no conozcamos a los candidatos.

Pero lo que sí sabemos es que podría ser un gran momento para Among Us, título que se lanzó en 2018 y cuyo éxito ha aumentado recientemente. De hecho, se ha convertido en uno de los juegos más populares actualmente, disponible tanto en PC como en móviles. Por ello, se presenta como un título que, actualmente, cuenta con el apoyo incondicional de una buena base de jugadores.