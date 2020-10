Among Us confirma la llegada de los tramposos y sus creadores ya buscan soluciones

El éxito de Among Us ha sido uno de los más inesperados y es que este indie, con unos cuantos años a sus espaldas, ha conseguido situarse en el número uno de las ventas de Steam e incluso de las descargas con su divertida propuesta. Aunque, lamentablemente, este éxito llega con un gran problema: La presencia de los tramposos dentro del juego que ya comienzan a estropear la experiencia de los jugadores.

Muchos jugadores se han quejado de que se han encontrado con jugadores capaces de simular que hacen sus tareas cuando son impostores. De hecho, un jugador no dudó a la hora de mostrar la capacidad de este hackeo, enseñando que no solo es capaz de completar tareas que no tiene y que estas vayan afectando a la barrera de tareas completadas, sino que también es capaz de realizar otro tipo de tareas imposibles para el impostor.

Desde Innersloth, equipo creador de este título, han confirmado que ya trabajan en un método para castigar a los tramposos. De hecho, aseguran que están preparando un sistema de castigo puesto que, ante todo, quieren asegurarse de que su obra siga siendo capaz de ofrecer la mejor experiencia posible a los jugadores, sobre todo ahora que están decididos a mejorar ciertos aspectos.

Por el momento desconocemos cuáles serán las medidas que tomarán o cuáles los pasos a realizar, pero lo que tenemos claro es que el equipo está decidido a eliminar a los tramposos del título. Ante todo, Among Us, el exitoso juego indie para PC, iOS y Android no tiene espacio para aquellos que quieren usar ventajas en sus partidas para hacerse con la victoria.