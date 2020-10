Among Us introduce grandes novedades en su beta para PC

A pesar de que su estreno se produjo en 2018, el éxito de Among Us es actual. Son muchos los jugadores que disfrutan diariamente de su propuesta, ofreciendo todo tipo de experiencias inolvidables. Y es que, pese a su sencillez, el título cuenta con una gran dosis de diversión en su interior. Aunque eso sí, sus creadores no están dispuestos a quedarse quietos, sino que quieren seguir avanzando y ofreciendo grandes novedades a los jugadores, por lo que no han dudado a la hora de actualizar su juego con geniales mecánicas.

La actualización para la beta de PC tuvo lugar este fin de semana, momento en el que los jugadores se han encontrado con la sorpresa. En esta actualización han añadido una serie de novedades de lo más interesantes como el voto al impostor de forma anónima, lo que promete revolucionar un poco más la jugabilidad. Claro que debemos saber que esta versión beta trae consigo una prueba para comprobar su funcionalidad y si finalmente los jugadores podrán verlo en la versión final.

Among Us | Innersloth

Además del añadido de los votos anónimos, los jugadores también se han encontrado con la intención del estudio de trabajar en el minijuego de los cables para que, de este modo, se adapte a los jugadores daltónicos. Una forma de brindar a los jugadores una experiencia sorprendente y sin límites. Después de todo, quieren brindar accesibilidad a su obra y ofrecer todo tipo de comodidades.

Por otra parte, también trabajan en la posibilidad de personalizar. Esto está pensado para la barra de tareas, lugar en el que los jugadores tendrán opción a configurarlo de tres formas. Una para que aparezca solo en las reuniones, otro para ocultarla y otra para que se mantenga siempre en pantalla. Todo esto para hacer que Among Us siga creciendo en PC, iOS y Android.