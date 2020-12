Among Us: Los jugadores de Nintendo Switch ya pueden disfrutar del nuevo mapa

Muchos jugadores disfrutan diariamente de la propuesta presente en Among Us. No importa si eres usuario de PC o si optas más por móviles, el juego ha conseguido cautivar la atención de jugadores de todo el mundo. Incluyendo entre estas opciones la propuesta de Nintendo Switch con un estreno que ha sido más que reciente pero que trae consigo todo tipo de propuestas.

Una de estas viene de la mano del nuevo mapa que pudimos conocer durante The Game Awards. Se trata de un mapa que nos llevará a lo más alto y, aunque su estreno estaba programado para 2021, varios usuarios ya han podido probarlo, tal y como señalan desde el medio Polygon. Y es que, por el momento, el mapa todavía tiene errores, pero sin duda es una gran promesa para los jugadores.

Para poder acceder a The Airship, tal y como indican algunos jugadores, simplemente hay que crear una partida local. A continuación, es el momento de dirigirse hacia el ordenador portátil del vestíbulo, buscar la opción “juego” y seleccionar “The Airship” como mapa. Ahora simplemente tendremos que salir del vestíbulo, esperar a que se cree el juego online y, finalmente, comenzar la partida.

Among Us se trata de una disparatada propuesta que lleva la acción a lo más alto con todo tipo de tensos instantes y el intento de descubrir quién es el gran culpable. Sin duda, una propuesta que ha acabado inspirando a otras grandes obras, como es el caso de Fortnite, donde recientemente se ha incluido un modo de juego muy similar a este.