Among Us recibe su esperado mapa The Airship: ¿A qué hora se podrá acceder desde España?

Aunque ya ha pasado mucho tiempo desde que se anunció, los fans de Among Us han estado esperando impacientes la llegada de este nuevo escenario. Después de todo, los nuevos retos en uno de los juegos de moda son siempre bienvenidos, más aún cuando la propuesta sigue creciendo para garantizar que los impostores tengan nuevos niveles en los que poder descubrir nuevas formas de engañar a sus víctimas.

En la nueva propuesta de Among Us que llega como The Airship o Dirigible en español, finalmente tendremos la oportunidad de superar nuevos retos. Eso sí, ¿cuándo llega exactamente al juego? Los jugadores españoles podrán acceder a partir de las 20 horas a la actualización que les abrirá nuevas puertas a grandes experiencias de juego y, por supuesto, descubrir algunas de las novedades que trae el juego.

Entre algunos de los aspectos que la compañía ha confirmado que se añaden mencionan los cosméticos para poder personalizar nuestra experiencia, además de algunas novedades en animaciones de muerte. ¿Lo mejor? Que no nos encontramos ante un mapa sencillo, sino un completo escenario en el que tendremos varias plantas e incluso algunas mejoras en lo que respecta a la interfaz. De este modo los jugadores tendrán más facilidad para disfrutar de sus partidas.

Eso sí, si todavía buscas una excusa para poder jugar, debes saber que tienes opción de jugar hasta con 15 jugadores. Una opción cuanto menos interesante que garantizará que todos los jugadores puedan poner a prueba su habilidad, más aún el impostor que lo tendrá un poco más complicado para disimular a la hora de eliminar a otro jugador.

Pero si lo que quieres es apostar por nuevos retos que sean medianamente similares a Among Us, entonces no puedes perderte el último fenómeno entre los streamers. Betrayal.io se ha convertido en un gran juego capaz de atraer a los streamers más grandes para poner a prueba su habilidad con personajes humanizados y un estilo de juego un poco más completo al disponer de nuevos roles.