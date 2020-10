Among Us podría incluir ángeles guardianes, según los desarrolladores

Pese a que su estreno fue en 2018, nadie puede negar que el éxito de Among Us es actual. Los jugadores disfrutan de grandes propuestas en ese intento de asegurar que no son los impostores en una nave donde, el resto de jugadores, tratan de hacer sus propias tareas. Pero dado su estreno, los desarrolladores tienen claro que no quieren estarse quietos, sino que necesitan encontrar más contenido para sorprender a los jugadores.

Esto es lo que les ha llevado a plantearse la idea de meter a los ángeles guardianes, tal y como ha mencionado Forest Willard de InnerSloth en el Weekly Gaming Show de Twitch. De este modo mencionaban que buscan formas de que los jugadores que han sido asesinados puedan involucrarse más en la partida gracias a la posible integración de los ángeles guardianes.

Un asesinato en Among Us | InnerSlotch

Mencionan que aunque han pensado en convertir a los jugadores en estos, por el momento es algo difícil de integrar, aunque definitivamente están pensando en ese tipo de cosas para aportarles más entretenimiento a los jugadores. Sin duda, una propuesta de lo más interesante que aportará un nuevo enfoque para los jugadores. Después de todo, hay que admitir que el papel de fantasma puede ser uno de los menos interesantes dado que, una vez se completan las misiones, poco más se puede llegar a hacer más que limitarse a mirar.

Among Us es una espectacular propuesta que es todo un éxito en PC, iOS y Android. Un título que lleva a jugadores de todo el mundo a enfrentarse o incluso a amigos a buscar la forma de descubrir quién es el impostor. Todo con unas mecánicas de juego simples que nos llevan a tratar de cumplir misiones y, al impostor, métodos para poder evitar ser descubierto.