Among Us presenta The Airship, un nuevo mapa que llegará en 2021

Aunque fueron muchos los juegos más populares este año, como Fall Guys o el reciente ganador a juego del año The Last of Us 2, Among Us fue uno de los más característicos de todos. Este juego disponible tanto para dispositivos móviles como para PC supuso todo un revuelo desde hace un par de meses a pesar de que ya había sido lanzado hace 2 años, y es por eso que ahora trae contenido nuevo para sus jugadores.

Si bien una de las cosas más características de Among Us es su mapa, la desarrolladora InnerSlot ha anunciado que a principios de 2021 habrá otros disponibles. Los creadores de Among Us anunciaron el nuevo mapa oficialmente en The Game Awards, donde mostró un vídeo en el cual enseñaba todo el recorrido del mapa.

El nuevo mapa se presentó como Airship, ya que está ambientado en una nave surcando el cielo. En él se mantienen las clásicas trampillas, sin embargo las tareas no son todas las mismas ya que se adaptan a este lugar.

Aunque no hay fecha exacta para el lanzamiento del mapa Airship de Among Us, los creadores del juego comentaron que este llegaría a principios de 2021. De esta manera tenemos el tiempo suficiente para practicar nuestra estrategias de juego y así luego sacarle el mejor partido al nuevo mapa.