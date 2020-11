Among Us recibe un nuevo parche cargado de novedades para los impostores y mucho más

El éxito de Among Us sigue muy presente en el mundo de los videojuegos. Y no es de extrañar puesto que el juego logra atraer a jugadores de todo el mundo para poner a prueba su habilidad de todas las formas posibles. ¿Crees que puedes ser un buen impostor? Este es el momento de demostrarlo, sobre todo ahora que la compañía ha actualizado su obra para hacerla un poco más emocionante.

En esta actualización no solo encontramos interesantes mejoras y arreglos de ciertos problemas, sino que también ha agregado algunas interesantes novedades que harán que el juego sea mucho más interesante. Después de todo, la intención del estudio es garantizar la mejor experiencia a los jugadores, por lo que tenemos ante nosotros pequeñas ventajas que pueden hacer la partida con el impostor mucho más emocionante.

Actualmente será posible para el impostor ocultar las flechas de las tareas en el momento en el que sabotee las comunicaciones. Pero no solo eso, sino que además la luz roja de las comunicaciones ya no responderá inmediatamente a la posición correcta. Una serie de novedades que parecen venir de la mano de la próxima llegada del nuevo mapa el 10 de diciembre.

Among Us es un éxito imparable. El juego indie actualmente cuenta con una nominación para los Game Awards y es que, aunque su estreno se produjo ya hace unos años, su éxito sigue creciendo a día de hoy. Así es que estamos ante un título que ha logrado llegar a lo más alto tanto en PC como en dispositivos móviles al estar disponible en Android e iOS.