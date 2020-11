Among Us recibe una actualización con votos anónimos y grandes novedades

A pesar de que su estreno se produjo en 2018, el título de Innersloth sigue siendo una gran sorpresa para los jugadores. De hecho, a día de hoy son muchos los usuarios que ponen a prueba su habilidad como impostores dentro de este mundo espacial. Pero, ¿qué podemos esperar con sus planes de futuro? Tal y como menciona el estudio, hay mucho más por llegar. Mucho más de lo que realmente esperamos.

Pero Among Us ya ha comenzado a introducir algunas novedades de lo más interesantes. Principalmente con grandes medidas antitrampas con las que el estudio trata de evitar el uso de aplicaciones de terceros para obtener ventajas en las partidas. Y aunque todavía siguen trabajando en ello para evitar el uso de trucos, el estudio afirma que hay trucos que funcionan y algunos bugs, pero pronto habrá actualizaciones para evitar una mala experiencia.

Gracias a esta nueva actualización, ahora también se ha implementado el uso de votos anónimos, apareciendo de este modo junto al pesonaje escogido nuestro avatar en color gris en lugar del color real para que nadie sepa que hemos sido nosotros. Además, se han añadido nuevos modos para la barra de tareas e incluso nuevos símbolos para algunas de las tareas.

Por supuesto, las novedades no han acabado aquí, sino que el estudio todavía tiene mucho más por llegar. Pero por el momento tendremos que esperar un poco más para ver las grandes novedades que el estudio tiene en mente. Mientras tanto os recordamos que Among Us está disponible en PC, iOS y Android. Se trata de una revolucionaria propuesta en la que los jugadores deben trabajar en equipo para encontrar al impostor. ¿Crees que podrás con la presión antes de caer?