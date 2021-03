Among Us se actualiza y recibe el chat rápido entre sus novedades

Durante el confinamiento, Among Us fue una de las grandes sorpresas. Un juego que ha marcado un antes y un después para muchos jugadores, sobre todo en lo que respecta a disfrutar de un divertido free to play en móviles. Pero lo que muchos han estado pidiendo en los últimos meses son funciones que faciliten la comunicación con el resto de los jugadores. Una petición que la compañía ha cumplido.

Este sistema implementado en las opciones de mensajería busca facilitar la comunicación entre los jugadores, de forma que todos puedan comunicarse rápidamente y con claridad. Una opción que sin duda los jugadores de dispositivos móviles encontrarán mucho más interesante y práctico, sobre todo si tenemos en cuenta la limitación del tamaño de la pantalla en muchos casos.

Aunque el chat de texto resulta bastante práctico, para muchos jugadores supone un problema cuando el chat de texto se usa para culpar a alguien sin razón. Con este nuevo estilo de chat la compañía trata de buscar una forma mucho más clara y directa para que los jugadores puedan exponer su opinión y, sobre todo, buscar que las teorías al respecto de un posible impostor sean mucho más claras.

Among Us está disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, iPhone y Android. Se trata de uno de los juegos que han conseguido marcar un punto de diferencia en el mundo de los videojuegos y del que, por supuesto, los jugadores esperan con ganas más novedades, como es el estreno de su nuevo mapa.