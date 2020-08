Call of Duty 2020 se presentaría en una zona específica del mapa, según una filtración

Call of Duty es una de las series de videojuegos más populares en la actualidad. Si bien llegaba al mundo en 2003 únicamente para PC, desde hace varios años ya está disponible tanto para PlayStation como para Xbox, además de que recientemente ha aumentado su colección con Call of Duty: Warzone. Actualmente se habla de que esta serie volverá a expandirse con la llegada de Call of Duty 2020, sin embargo todavía hay muchas incógnitas relacionadas con este título. En relación a este juego sabemos que su presentación tendrá lugar muy pronto, gracias a un tuit en en el cual, la propia compañía Treyarch Studios lo confirmaba. También conocemos que según un informe financiero, la compañía tacha a este juego como algo increíble y muy divertido para quien lo ya lo ha podido disfrutar, sin embargo no sabemos otros datos relativos a cómo, cuando y donde será anunciado. A través de Twitter, ModernWarzone, un popular usuario por ya haber filtrado diferente información sobre la serie de juegos Call of Duty, ha publicado la frase “Zeus Reveal Gulag Area”. Como muchos ya saben, Zeus es el nombre como popularmente se conoce a Call of Duty 2020, por lo que en esta publicación el usuario insinúa que será en esa área en la que este juego será revelado. Si esto fuera cierto, sería toda una manera muy innovadora de presentar el juego, logrando con ello sorprender totalmente a los jugadores.

Si bien esta nueva filtración hace que los que siguen desde hace años los juegos de Call of Duty tengan muchas más ganas de probar este nuevo juego, no es algo oficial por lo que debemos esperar a que los responsables nos aporten más información. Por ahora sabemos que Call of Duty 2020 llegará este año y que estará disponible tanto para PC, PlayStation 4 y Xbox One, como para PlayStation 5 y Xbox Series X.