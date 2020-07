Call of Duty: Modern Warfare y Warzone muestran el avance de su quinta temporada

Cada vez estamos más cerca del nuevo estreno de la temporada 5 de Call of Duty Modern Warfare y Warzone, las obras de Infinity Ward que siguen creciendo a pasos agigantados. Estas increíbles propuestas nos ofrecen largas horas de diversión y pruebas de habilidad que, con su nueva temporada, aumentarán incluso más los retos ya que se añadirá una nueva facción.

Tal y como se muestra en el teaser que podéis ver sobre esta noticia, los jugadores tendrán la oportunidad de conocer la facción Shadow Company al igual que a nuevos operadores para el juego. Esta nueva facción se trata de una unidad de mercenarios que está formada por soldados leales al general Sheperd. Una figura realmente importante dentro de Call of Duty, a partir de Modern Warfare 2.

Call of Duty Modern Warfare | Activision

La aparición de esta nueva facción no llega a ser toda una sorpresa para los jugadores puesto que, en los últimos días, la compañía ya ha estado adelantando su llegada. Pero lo que sí es una sorpresa es la llegada de tres nuevos operadores. Aunque, por el momento, tendremos que esperar un poco más para poder conocer a fondo las grandes novedades del juego, sobre todo con la llegada de los trenes.

Call of Duty Modern Warfare y Warzone están disponibles en PC, Xbox One y PlayStation 4. Su éxito ha hecho que los creadores se planteen el salto a la nueva generación de consolas y que incluso jugadores de todo el mundo lleguen a olvidarse un poco de que hay un nuevo Call of Duty que prepara su llegada para este mismo año, aunque por el momento su información está basada en rumores y filtraciones.