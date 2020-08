Call of Duty recibe una nueva actualización de más de 10 GB

Desde su estreno, la obra de Infinity Ward no ha cesado a la hora de añadir contenido, sino que ha mostrado su gran disposición para aumentar el contenido presente dentro del juego y, por supuesto, ofrecer a los jugadores la mejor experiencia posible. Claro que esta oleada de novedades también trae consigo ciertos malos aspectos para los jugadores, como el añadido de peso a su disco duro ya que ocupa 10GB.

En esta ocasión la compañía ha anunciado la llegada de su Temporada 5 Recargada, una actualización importante tanto para Call of Duty Modern Warfare como Warzone en el que se añade una buena variedad de contenido. No solo tenemos presente la llegada de un neuvo operador, sino que también se añaden nuevas armas, modos y, como gran revolución, un espectacular modo veraniego temático que ha sido bautizado como Games of Summer.

Call of Duty Warzone | Activision

La actualización, ya disponible, confirma que el evento no estará presente hasta el 28 de agosto, teniendo duración hasta el 7 de septiembre. En este se nos invitará a disfrutar de cinco pruebas similares a las que Modern Warfare añadía en su estreno y que permitirá a los jugadores repetir las pruebas cuantas veces quieran. ¿El objetivo? Conseguir los mejores tiempos mientras representan a su país, dependiendo del que se haya asignado a la cuenta.

Aquellos países que consigan más medallas recibirán skins y sonidos para vehículos, además de vales para experiencia, tarjetas de llamada y planos legendarios para armas. Por supuesto, el evento no es el único elemento importante, sino que los jugadores ya saben que, con esta nueva actualización, también efectúan su llegada la espectacular metralleta pesada FiNN, el modo Kingslayer, un nuevo mapa para el modo tiroteo, el nuevo operador Morte y, finalmente, el modo Reinforce para Guerra Terrestre.

Toda esta serie de novedades y mucho más, ya están disponibles en Call of Duty Warzone, título que puedes disfrutar desde este mismo instante en PC, Xbox One y PlayStation 4. Por supuesto, un battle royale que ha demostrado que todavía tiene mucho que contar, sobre todo cuando su contenido siga avanzando con la llegada de Call of Duty: Black Ops Cold War, la nueva obra de Activision.