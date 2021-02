CD Projekt comienza a eliminar los mensajes de Twitter que muestran código robado de sus juegos

Este no está siendo un buen momento para CD Projekt RED. Los creadores de Cyberpunk 2077 no solo se han enfrentado a los problemas con el lanzamiento de su obra, sino que también han confirmado un ciberataque en el que les han robado código fuente de varias de sus obras, entre ellas Gwent, Cyberpunk e incluso The Witcher 3, de este un código de una versión no lanzada.

La información fue comprada en el mercado negro con la condición de que no se distribuyesen o vendiesen los archivos pero, lamentablemente, esto no ha sido así. Antes de esta subasta se compartió parte del código de Gwent y, por ello, CD Projekt ha hecho uso de la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital para notificar la infracción por derechos de autor, por el momento, a dos usuarios de Twitter que compartían enlaces para descargar el código.

Gwent: The Witcher Card Game | CD Projekt RED

Los mensajes han sido eliminados y sustituidos por un mensaje de Twitter en el que se informa que se ha actuado por acciones del dueño de los derechos. No obstante, la compañía ya ha confirmado que seguirá luchando para evitar la filtración, ante todo por mantener viva la mejor experiencia posible de los jugadores. Y, por supuesto, reducir las consecuencias de este ataque.

Los últimos meses han sido muy complicados para la compañía, quien sigue luchando con uñas y dientes para mantener en lo más alto a su empresa. Si bien por ahora se enfrentan a este ataque, están dispuestos a enfrentarse lo mejor posible a los infractores. Y, por supuesto, evitar que el daño siga aumentando, sino buscar las soluciones lo antes posible a este gran ataque.