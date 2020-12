Crash Bandicoot muestra un nuevo y extenso gameplay de su juego para móviles

El rumor sobre la posible llegada de Crash a móviles fue una de las noticias más esperadas por los fans durante largos meses. Aunque, por suerte, fue este mismo verano cuando supimos de la existencia de Crash Bandicoot: On the Run!, la nueva obra de los creadores de Candy Crush Saga que nos pondrá a prueba de todas las formas posibles y nos propondrá largas horas de juego.

Eso sí, la propuesta para móviles seguirá el estilo único de Temple Run y, aunque no verá su estreno hasta primavera de 2021, finalmente tenemos la oportunidad de ver un nuevo y extenso gameplay. Gracias a un vídeo exclusivo de IGN, hemos podido ver hasta cuatro de sus niveles, demostrando que sin duda habrá largas horas en las que poner a prueba nuestro ingenio e, incluso, rapidez de reacción.

Si bien es cierto que el tipo de jugabilidad y acción que nos encontramos es un poco diferente a la que suele presentar el personaje en sus aventuras principales, nadie puede negar que va a resultar una experiencia divertida. Después de todo, Crash está dispuesto a aceptar todo tipo de retos y lo demuestra con una espectacular aventura en la que no le teme a nada.

Por ahora, si quieres disfrutar de una gran propuesta de Crash Bandicoot te recomendamos su cuarta aventura, Crash Bandicoot 4: Its About Time, una obra en la que Crash y sus amigos tendrán que enfrentarse a todo tipo de pruebas. Eso sí, no hay obstáculo que se resista a uno de los personajes que no está dispuesto a caer ante ningún enemigo que se cruce en su camino.