¿Cuándo los videojuegos no se distinguirán de la realidad? Los creadores de GTA responden

Después de muchos meses de espera, Sony y Microsoft por fin inauguraron su nueva generación de consolas. Finalmente hemos podido conocer al mínimo detalle todas las características técnicas que estas dos máquinas ofrecen para hacer funcionar los juegos en alta definición. Muchos estudios han trabajado para adaptar sus proyectos a la avanzada tecnología que PlayStation 5 y Xbox Series X/S ofrecen, pero también se espera la llegada de una gran cantidad de títulos que sin duda alguna aprovecharán al máximo esta next-gen.

Con la llegada de una nueva generación, y a lo largo de algo más de dos décadas, hemos podido ver cómo el apartado visual de los videojuegos ha ido evolucionando. El realismo que se ha conseguido en estos últimos años no sería posible sin la nueva tecnología que brindan las consolas, y PS5 y Series X/S son capaces de ofrecernos imágenes tan nítidas que parece que estamos manejando una película. Sin embargo, todavía queda mucho camino que recorrer hasta llegar al fotorrealismo.

Así lo han dado a entender algunos miembros de Take Two, los distribuidores de Grand Theft Auto. De acuerdo con las palabras de Strauss Zelnick (director ejecutivo de la editora) durante el evento UBS Global TMT Virtual Conference, afirmó que todavía hay que esperar 10 años más para que un videojuego consiga mover unos gráficos que no se puedan distinguir de la realidad. No obstante, esto sería difícil de determinar si tenemos en cuenta que la industria evoluciona a pasos agigantados.

Unreal Engine 5 | Epic Games

“Dentro de 10 años el negocio será muy diferente a cómo es a día de hoy, de la misma manera que es diferente al de hace diez años, cuando todavía no había el negocio del móvil ni gastos de consumo recurrentes. Y no puedo decir qué implicará todo esto, pero creo que lo que se va a ver es que la tecnología permitirá a nuestros creativos hacer cosas que nunca antes se habían podido hacer, como crear juegos que luzcan exactamente como la realidad”, explica Zelnick.

A modo de conclusión, el director ejecutivo de Take Two responde a una de las preguntas que más se repite en la industria de los videojuegos. Strauss Zelnick piensa que aproximadamente en 2030 los desarrolladores podrán trabajar con sistemas que les permitan emplear imágenes hiperrealistas con las que no podremos distinguir ficción de realidad.