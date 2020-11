Una famosa streamer limita las donaciones de sus fans por ser demasiado generosas: “Me siento muy mal”

Pokimane se ha convertido con el tiempo en una de las streamers más conocidas del mundo, emitiendo sus vídeo por medio de la plataforma Twitch, con la que recientemente ha firmado un acuerdo de exclusividad durante algunos años por una cantidad indeterminada, aunque desde luego suelen ser cantidades elevadas.

La joven de 24 años suele mostrar en la plataforma, además de algunos vídeos de opinión, partidas a sus juegos preferidos como League of Legends y Fortnite. Durante los directos de Twitch los seguidores, además de suscribirse y seguir al creador de contenidos, pueden donar dinero extra que se verá reflejado en la pantalla. Al ser Pokimane tan conocida, la streamer recibe de forma habitual mucho dinero extra por cada vídeo, algo que en los últimos días ha limitado.

Pokimane evita que sus fans le donen mucho dinero

Las donaciones prácticamente no están limitadas de ninguna forma en Twitch, así que los usuarios pueden donar desde unos céntimos hasta cientos o miles de euros. Muchos streamers se hacen con cientos o miles de euros después de un directo, sin embargo, Pokimane ha confirmado por medio de las redes sociales que limitará estas donaciones.

A partir de ahora sus seguidores no podrán donarle más de 5 dólares por streaming. Por supuesto, quiso dar las gracias a todos los seguidores que la apoyan, sin embargo, reconoce que se ha llegado a un nivel que está por encima de los necesario. Hay otras personas y canales que lo necesitan más: "cualquiera que fuese más generoso, por favor apoyad a canales pequeños, acciones solidarias y daos un capricho".

La streamer también aclaró en un directo posterior que cuando alguien le dona 20 dólares o más en un streaming "me siento culpable", especialmente por la posibilidad de no cumplir las expectativas con sus vídeos en directo: "Me siento muy mal, como si no pudiera alcanzar sus expectativas".